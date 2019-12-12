До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.

Негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года.

«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания , пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Чтобы просто выполнить свой профессиональный долг и попасть в Киев, журналистам порой приходилось придумывать причины - говорили, что едут на концерт, на свидание или, что ждет больная бабушка.

Взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по прежнему в силе. Он действует с октября 2015 года, поэтому сначала пришлось лететь до Минска.

В ожидании съемочная группа «Звезды» пообщалась с жителями Киева, и узнала, что они думают по поводу заявления Зеленского, готовы ли они сами общаться с российскими журналистами.

Решающий момент - украинская таможня. Сотрудницу из-за высокого стола практически не видно, но девушка очень приветлива. Что удивительно, главный вопрос - «Какова цель вашего визита?» - не задает. Хотя, кажется, это и так понятно, глядя на нашего оператора с камерой.

«Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?», - передает из Киева корреспондент «Звезды».

Подробнее смотрите в сюжете Дианы Сирази.