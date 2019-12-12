Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Живые все-таки есть»: глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Светлана Головина
04:40 12.12.2019
По словам главы ведомства, трагедия в Магнитогорске стала самой страшной чрезвычайной ситуацией за время его работы на этом посту.
«Живые все-таки есть»: глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
© Фото: МЧС России Ilya Moskovets Xinhua Globallookpress

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, как отреагировал Владимир Путин на сообщение о найденном под завалами десятимесячном Ване Фокине.

Незадолго до того, как был обнаружен младенец, Зиничев доложил президенту общую обстановку на месте трагедии и заявил, что «скорее всего, живых нет», так как на улице температура -30 и все засыпано.

© ГУ МЧС по Челябинской области

Но уже через некоторое время глава спасательного ведомства сообщил Путину о найденном под завалами дома младенце.

«Сообщение о Ване он воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть», - я ему ответил - «Чудо!», - поделился Зиничев с сайтом «Комсомольской правды».

За судьбой Вани следит все ведомство, а те, кто принимал непосредственное участие в его спасении, даже навещают.  

Зиничев также добавил, что трагедия в Магнитогорске является самой страшной за время его работы.  

Напомним, что в результате взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного дома и десятки жителей оказались под завалами. Общее число жертв достигло 39 человек.

Ваня Фокин был обнаружен спасателями спустя 35 часов на морозе под бетонными плитами. Сейчас он проходит уже четвертый курс реабилитации и стремительно идет на поправку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата12.12.2019, 05:00
ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии
Дата11.12.2019, 11:27
Голодец: Россия против политики в спорте
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.12.2019, 16:00
Опубликованы кадры запуска «Союза» со спутником «ГЛОНАСС-М»
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:53 В стране и мире
Видео
Герои нашего времени: совершивших подвиг россиян приняли в Кремле
05:20 В стране и мире
Билан ответил на слухи об отказе участия в концерте из-за Лазарева
05:02 Армия
Видео
В технополисе «Эра» прошла церемония чествования военнослужащих научных рот
05:00 Армия
Видео
ВКС РФ провели патрулирование на севере Сирии
04:59 В стране и мире
Как безопасно продавать и покупать на сайтах объявлений: советы экспертов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Более 250 км за секунды: опубликовано видео поражения цели «Калибром» на берегу Черного моря
Видео
Звериное чутье: стая волков устроила погоню за авто на трассе в Татарстане
Видео
«Закапывали назад»: бывший военнослужащий ВСУ рассказал о разминировании Золотого
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Видео
Расположение техники: что обнаружили на беспилотниках ВСУ
Видео
Полицейские в Калининграде разослали коллегам «приказ о снежинках»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.