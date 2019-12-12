«Живые все-таки есть»: глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, как отреагировал Владимир Путин на сообщение о найденном под завалами десятимесячном Ване Фокине.

Незадолго до того, как был обнаружен младенец, Зиничев доложил президенту общую обстановку на месте трагедии и заявил, что «скорее всего, живых нет», так как на улице температура -30 и все засыпано.

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Но уже через некоторое время глава спасательного ведомства сообщил Путину о найденном под завалами дома младенце.

«Сообщение о Ване он воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть», - я ему ответил - «Чудо!», - поделился Зиничев с сайтом «Комсомольской правды».

За судьбой Вани следит все ведомство, а те, кто принимал непосредственное участие в его спасении, даже навещают.

Зиничев также добавил, что трагедия в Магнитогорске является самой страшной за время его работы.

Напомним, что в результате взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного дома и десятки жителей оказались под завалами. Общее число жертв достигло 39 человек.

Ваня Фокин был обнаружен спасателями спустя 35 часов на морозе под бетонными плитами. Сейчас он проходит уже четвертый курс реабилитации и стремительно идет на поправку.