Стали известны актеры нового фильма «Один дома»

Стал известен актерский состав ремейка фильма «Один дома» 1990 года. Главную роль в перезапуске исполнит звезда «Кролика Джоджо» Арчи Йейтс. Он сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера, сообщает Variety.

Также в съемках картины примут участие Элли Кемпер, известная по роли в комедийном сериале «Офис», и Роб Делани, снимавшийся в сериалах «Катастрофа» и «Город хищниц». Они, возможно, сыграют родителей персонажа Ейтса.

Режиссером фильма является Дэн Мазер, над сценарием работают авторы шоу Saturday Night Live. Съемки планируют начать в 2020 году в Канаде. Дата премьеры пока не сообщается.

Первая часть рождественской комедии «Один дома» вышла в 1990 году и собрала в мировом прокате около 500 миллионов долларов. Продолжение вышло в 1992 году. По данным зарубежных СМИ, компания Disney сильно изменила сюжет по сравнению с оригинальной версией фильма. В Сети многие осудили руководство компании за идею о съемках ремейка с классических картин, тем более с другим актерским составом. Хотя некоторые из них предпочли бы увидеть новую концовку.