Мужчина на коне устроил перестрелку в Черкесске из-за ревности

В Карачаево-Черкесии по подозрению в стрельбе, которая произошла в кафе в Черкесске, задержали 24-летнего жителя села Чапаевское.

По данным ТАСС, полиция разыскивала подозреваемого в стрельбе около суток после случившегося.

«Задержанный, 24-летний житель села Чапаевского, дал признательные показания. У него изъят травматический пистолет - предполагаемое орудие преступления - и направлен на исследование», - отметили в пресс-службе МВД по республике.

В ночь на 30 ноябре в одном из кафе Черкесска молодому человеку понравилась официантка заведения. Однако там находился ее муж, работавший барменом. Он вступился за супругу, а посетителю пришлось уйти. Спустя час он вернулся на коне, зашел в заведение и выстрелил в 19-летнего бармена. Молодой человек был госпитализирован с травмами руки и ноги.