Генконсульство РФ проверяет наличие россиян среди раненых при стрельбе в США

Генеральное консульство России находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют, есть ли среди пострадавших при стрельбе в Новом Орлеане российские граждане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter дипмиссии.

Стрельба в одном из туристических районов города в штате Луизиана произошла утром 1 декабря. Неизвестный открыл огонь по прохожим. По последней информации местной полиции, пострадали 11 человек.

Злоумышленника пока не задержали. Обстоятельства произошедшего и мотивы выясняются.