Диетолог рассказала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Новогодний ужин, как правило, состоит из большого многообразия жирных, соленых и сладких блюд. А люди во время праздника едят полноценные порции, которые ложатся на пищеварительную систему тяжелым грузом.

Чтобы сохранить фигуру и не потолстеть, все новогодние угощения лучше заменить более полезными аналогами.

Например, положить в салат «Оливье» больше яичного белка и меньше желтка, являющего источником холестерина. Колбасу заменить мясом птицы, а картофель – топинамбуром. Майонез стоит приготовить самостоятельно. Рецепт самодельного соуса достаточно прост: йогурт, сметана, уксус, горчица, лимонный сок, перец и пряности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она посоветовала приготовить на ужин больше овощных и фруктовых салатов. А холодец и студень заменить заливной рыбой. Вместо мяса «по-французски» стоит приготовить в духовке менее калорийное мясо кролика или индейки.

От кремовых тортов на новогоднем столе лучше избавиться и подать вместо них мороженое или сорбеты.