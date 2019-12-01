В Ленинградской области на дом обрушился башенный кран: видео
Стрела при падении задела весь строящийся дом, по предварительным данным, пострадавших нет.
© Видео: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер © Фото: spb_today, VK
На стройплощадке в Ленинградской области обрушился башенный кран. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
Обрушение произошло в 19.45 1 декабря, в воскресенье. Кран рухнул на улице Шувалова в Мурино.
На кадрах с места инцидента, опубликованных в паблике «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер» видно, что стрела при падении задела весь строящийся дом. По предварительным данным, пострадавших нет.