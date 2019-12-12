Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции и России

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против России и Турции. Теперь очередь за конгрессом. Если его одобрят обе палаты, документ отправят на подпись президенту Дональду Трампу.

Поводом для новых санкций в отношении Турции стала поставка Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400. Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции. Об этом рассказал американский сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter

«Действия Турции в последний год действительно вышли за рамки дозволенного. Этот законопроект ясно даст им понять, что такие действия в Сирии неприемлемы, а покупка системы С-400 недопустима», - пояснил политик.

Кроме того, сотрудники Пентагона и нацразведки США должны предоставить сенату список российских официальных лиц, которых внесут в санкционные список Минфина.

Американские сенаторы одобрили и еще один законопроект - о возможном признании России спонсором терроризма. Для этого главе Госдепа Майку Помпео теперь нужно решить - стоит ли считать террористами ополченцев ДНР и ЛНР, которых якобы, по мнению Вашингтона, поддерживает Москва.