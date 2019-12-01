В Евросоюзе заявили об отсутствии единой позиции по России

Страны, входящие в Евросоюз, не имеют единой позиции в отношении России. Об этом заявил новый верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что некоторые государства хотят нормализовать отношения с Москвой, другие – выступают против.

«Санкции есть, но сами по себе они не составляют политику», - приводит слова Борреля El Pais.

Ограничительные меры сроком на полгода в отношении РФ Евросоюз продлил в июне 2019 года. Тогда страны ЕС единогласно решили, что Москва недостаточно выполняет минские соглашения.

В Кремле считают, что взаимное противоборство не выгодно ни одной стороне, и смотрят на партнерство с Брюсселем прагматично.