Три лекарственных препарата в РФ приравняли к наркотикам

Список сильнодействующих препаратов, запрещенных в РФ под угрозой уголовного преследования, расширяется в России. Данное постановление подписал 7 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и с 1 декабря оно вступило в силу.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"», - говорится в документе.

В список добавили три сильнодействующих препарата - прегабалин, тропикамид и тапентадол.

Согласно уголовной статье 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает ответственность за незаконное изготовление, переработку, хранение, приобретение, перевозку или пересылку для продажи. А также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся психотропами и наркотиками.