«В СССР секса не было». Но и это еще не все

Она отметила, что Европе следует создать военные инструменты, которые будут соответствовать ее экономической и политической мощи, а также необходимо поддерживать диалог с Россией, игаче не будет безопасности.

«Нельзя допустить превращения пятой статьи Устава НАТО под давлением Вашингтона, в статью F-35, которая бы обязывала их покупать американские вооружения», - сказала Парли в интервью Journal du Dimanche.

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