В Минобороны Франции потребовали от США прекратить навязывать вооружения
Глава Минобороны считает, что Вашингтон делает это под предлогом солидарности между членами альянса.
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Соединенные Штаты должны прекратить навязывать НАТО вооружение собственного производства, сказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
«Нельзя допустить превращения пятой статьи Устава НАТО под давлением Вашингтона, в статью F-35, которая бы обязывала их покупать американские вооружения», - сказала Парли в интервью Journal du Dimanche.
Она отметила, что Европе следует создать военные инструменты, которые будут соответствовать ее экономической и политической мощи, а также необходимо поддерживать диалог с Россией, игаче не будет безопасности.