«Мисс Львов» оказалась в эпицентре скандала на Украине из-за поездки в Россию

Обладательница титула «Мисс Львов - 2018» Наталья Болюх оказалась в центре скандала на родине из-за посещения Москвы и обмана общественности.

Сообщается, что девушка приехала в столицу отпраздновать свой день рождения в кругу друзей, однако в социальных сетях заявила о поездке в Амстердам - на опубликованных фотографиях она отмечала именно эту геолокацию.

О том, что Болюх находится в Москве стало известно из публикаций друзей, на которых она была отмечена, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В ответ на многочисленную критику в свой адрес девушка решила объясниться на странице в Facebook, где заявила, что гордится тем, что она «украинка, львовянка, обладательница титулов "Мисс Львов" и "Первая вице-мисс Украина Вселенная"».

Болюх также добавила, что дорожит дружбой со своими российскими друзьями.