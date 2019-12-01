Погиб ребенок: неизвестные расстреляли автомобиль в Киеве

В центре Киева неизвестный открыл огонь по внедорожнику, в котором находился депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев с сыном. В результате стрельбы был ранен трехлетний мальчик, который от полученных травм скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

«Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой по дороге в больницу», - сообщает МВД Украины в Facebook.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. На кадрах видно, что машина оцеплена, на месте работают криминалисты и правоохранители. На «водительском» стекле видна дырка от пули. На асфальте – капли крови.

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По информации издания, в городе введен оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, из которого была осуществлена стрельба. По факту нападения возбуждено уголовное дело.