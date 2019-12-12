В ОБСЕ прокомментировали расследование убийства Шеремета

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что следит за развитием в расследовании убийства российского журналиста Павла Шеремета.

«Я надеюсь, что скоро убийцы и причастные будут привлечены к ответственности», - сообщил он в Twitter.

Напомним, что Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве - в его машине сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.

Сегодня, 12 декабря, по делу Шеремета следователи Украины задержали пять человек: рок-музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь, а также Ирину и Владислава Грищенко. Основным мотивом преступления была названа попытка дестабилизации ситуации на Украине.