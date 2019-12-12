Путин поручил увековечить память Лужкова
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по увековечиванию памяти Лужкова. Об этом он заявил на открытии оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Участники встречи почтили память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Путин вспомнил о нем, как о «крепком хозяйственнике», отметив его вклад в развитие Москвы в сложное для страны время.
«Он был, безусловно, очень ярким человеком и политиком общероссийского, общенационального масштаба», - сказал Путин.
Также глава государства назвал его «человеком своего времени и своей эпохи», которую он самостоятельно создавал.
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни в одно из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Накануне прошла церемония прощания в Храме Христа Спасителя, на которую приехали многие политики, деятели культуры и сотни москвичей.
Похороны бывшего мэра Москвы состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.