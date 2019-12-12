Путин с Калягиным подвели итоги Года театра в России

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным итоги завершающегося Года театра. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Калягин не только подвел итоги Года театра в России, но и рассказал Путину в целом «о театральных делах».

Режиссер вручил Путину папку с материалами и брошюрой, на которой было написано «Итоги».

В соответствии с указом Президента 2019 год в России объявлен Годом театра. Под его эгидой в прошедшем году прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия, такие как Театральная олимпиада, культурно-образовательный проект «Театр - детям», XXV фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, а также тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы с ведущими театральными деятелями России. За год было показано боле 2600 премьер в разных регионах России.