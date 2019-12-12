Украина определила новые участки для разведения сил в Донбассе

Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе. Об этом уведомил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, места предстоит согласовать подгруппе во вопросам безопасности, которая входит в состав Трехсторонней контактной группы. Дипломат добавил, что также приготовлены несколько альтернативных вариантов, которые будут рассмотрены. В общей сложности он надеется на согласование трех или четырех мест.

«На этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение», - пояснил выбор локаций Пристайко в интервью УНИАН.

Глава МИД Украины также выразил надежду на то, что вопрос решится максимально быстро.

Разведение сил в Донбассе стало одной из ключевых тем «нормандского саммита». По итогам встречи лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике. В документе говорится, что Минские соглашения по Донбассу останутся основой работы в «нормандском формате».