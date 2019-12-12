Вооруженные силы США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер.

По его словам, ракета в неядерной конфигурации была запущена в 19.30 по московскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

«Мы в настоящее время изучаем результаты испытания», - сказал Карвер ТАСС.

При этом подполковник не уточнил, идет ли речь о ракете средней дальности и от дальнейших комментариев отказался.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.