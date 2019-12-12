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Минобороны: террористы «ан-Нусры»* готовят инсценировки применения химоружия в Сирии

Наталья Вальханская
22:00 12.12.2019
Фейковые ролики провокаторы планируют разместить в соцсетях и СМИ и представить как доказательства преступлений Дамаска против мирных граждан.
Минобороны: террористы «ан-Нусры»* готовят инсценировки применения химоружия в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о том, что главарями террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) совместно с членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» планируется проведение в населенных пунктах южной части Идлибской зоны деэскалации инсценировок применения отравляющих веществ и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков на брифинге.

«Целью провокаций является подготовка фото- и видеоматериалов для распространения в интернет-ресурсах, ближневосточных и западных СМИ публикаций с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил об использовании химического оружия против мирных граждан и нанесении неизбирательных ударов», - подчеркнул Боренков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также, по словам Боренкова, в  провинциях Латакия, Хама, Идлиб и Алеппо зафиксировано более 400 нарушений режима прекращения боевых действий боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* и так называемой «Сирийской национальной армии».

«В результате обстрелов со стороны боевиков, которым подвергаются как позиции сирийских правительственных сил, так и жилые районы, за указанный период погибло 5 мирных граждан Сирии, еще 5 получили ранения. Количество жертв и пострадавших среди сирийских военнослужащих составляет 6 погибших и 10 раненых», - добавил генерал-майор.

Боевики незаконных вооруженных формирований активно используют беспилотные летательные аппараты (БЛА) с ударной боевой нагрузкой.

«Только за период с 1 по 12 декабря 2019 года подразделениями Сирийской Арабской Армии уничтожено четыре БЛА, запущенных боевиками в направлении позиций сирийских правительственных сил», - подчеркнул глава ЦПВС.

В течение двух прошедших суток российскими средствами разведки зафиксировано перемещение реактивных систем залпового огня и бронетехники незаконных вооруженных формирований в направлении города Алеппо и населенного пункта Абу-Эд-Духур провинции Идлиб.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации. 

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