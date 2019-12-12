Зеленский поручил найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что полиция сумеет установить личность заказчика убийства журналиста Павла Шеремета.

«Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос - кто заказчик», - заявил украинский лидер в ходе брифинга.

Он выразил надежду на то, что организатора преступления удастся обнаружить в ближайшее время.

Сегодня, 12 декабря, по делу Шеремета следователи Украины задержали пять человек: рок-музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко. Яну Дугарь, а также Ирину и Владислава Грищенко. Основным мотивом преступления была названа попытка дестабилизации ситуации на Украине.