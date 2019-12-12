«Наступление в самое сердце»: Хафтар объявил о начале решающей битвы за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении решающего сражения в Триполи для его освобождения.

Хафтар призвал двигаться в самый центр города, соблюдая при этом правила ведения боевых действий.

Командующий ливийской армией готов предоставить своим оппонентам безопасность, если те согласятся сложить оружие.

«Триполи станет городом мира и вновь возродится как главный город всех ливийцев и цивилизации», - цитирует его Al-Arabiya.

После свержения и убийства бывшего лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. В восточной части заседает избранный жителями парламент под руководством Агили Салеха, а на западе - в Триполи - правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия.