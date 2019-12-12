Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Один военнослужащий погиб при ликвидации задымления на «Адмирале Кузнецове»

Наталья Вальханская
20:56 12.12.2019
Военный с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия.
Один военнослужащий погиб при ликвидации задымления на «Адмирале Кузнецове»
© Фото: ТРК "Звезда"

В ходе ликвидации очага задымления на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов» погиб один из военнослужащих, заявили в пресс-службе Северного флота. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается.

«Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», - говорится в сообщении.

Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия.

«Поиск военнослужащих аварийно-спасательными командами не прекращался с момента покидания всеми рабочими предприятия аварийного отсека и начала ликвидации очага задымления», - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан «Объединенной судостроительной корпорации», где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

По предварительным данным, в четверг, 12 декабря, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата12.12.2019, 20:45
Марш-бросок в экзотику: стартовали совместные учения РФ и Лаоса
Дата12.12.2019, 15:04
Черчесов прокомментировал травлю Дзюбы со стороны болельщиков
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.12.2019, 13:51
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:03 В стране и мире
Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
20:47 ОПК
Видео
СК возбудил дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов»
20:45 Армия
Видео
Марш-бросок в экзотику: стартовали совместные учения РФ и Лаоса
20:29 В стране и мире
Врач отказывался оперировать: друг умершего журналиста раскрыл подробности его болезни
19:53 В стране и мире
Видео
Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жаловался на врачей: коллега журналиста «Вечерней Москвы» об обстоятельствах его смерти
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Видео
Более 250 км за секунды: опубликовано видео поражения цели «Калибром» на берегу Черного моря
Видео
Угроза жизни: москвичка не может зайти в большинство магазинов из-за рамок металлоискателей
Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе
Видео
Путин ответил на просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.