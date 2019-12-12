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Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

Дарья Михалина
21:32 12.12.2019
По данным полиции Украины, вместе с единомышленниками Юлия Кузьменко обсуждала варианты атаки Киева с целью дестабилизации политической ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vasyl Shevchenko , ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Подозреваемая в убийстве журналиста врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала различные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине. С таким заявлением выступил заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, среди вариантов развития событий был обстрел Киева их ракетных установок «Град». Политические взгляды задержанной Коваль охарактеризовал как радикальные.

Всего следствие подозревает пять человек в причастности к убийству Шеремета. Среди них, помимо Кузьменко, рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко, Яна Дугарь, а также Ирина и Владислав Грищенко.

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