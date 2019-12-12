Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан утвержден на должность посла США в России. Об этом стало известно в ходе заседания верхней палаты сената.

За кандидатуру Салливана проголосовали более половины сенаторов. Теперь указ должен подписать Дональд Трамп. После чего Салливан сменит на посту Джона Хантсмана.

Салливан пришел в Госдеп в 2017 году. Помимо того, что он «второе лицо» американской дипломатии, политик также является сопредседателем от США по диалогу о контртерроризме.