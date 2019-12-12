Подвиг Федорова: ветеран «Альфы» передал Музею Победы расстрелянный в Кабуле триколор

Ветеран подразделения «Альфа» Сергей Федоров передал в Музей Победы расстрелянный моджахедами флаг России. Он спас триколор в 1992 году во время эвакуации из Кабула.

«Это действительно реликвия, это уникальная героическая история и мы посчитали, что наш музей просто обязан принять в свои фонды эту историческую вещь», - рассказал замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

В начале 90-х годов Сергей Федоров обеспечивал безопасность российского Торгового представительства в Афганистане. В августе 1992 года в стране случился антиправительственный мятеж. Под автоматным огнем он снял флаг за несколько минут до начала эвакуации россиян их торгпредства.

«Это был тот флаг, который довисел до трех часов ночи 28 августа 1992 года», - рассказал Федоров.

Около 30 лет спасенный триколор хранился в семье офицера, теперь флаг будет центральным экспонатом выставки «Реликвии Победы». Там же гости музея смогут познакомиться с историей подвига Федорова. Благодаря снимкам и документам, представленным на тачскрине, можно будет больше узнать о трагических событиях в Афганистане.