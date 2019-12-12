В Минздраве рассказали свою версию гибели журналиста «Вечерней Москвы»

Департамент здравоохранения проводит проверку по факту смерти журналиста Михаила Виноградова.

Как рассказали в ведомстве, незадолго до трагедии мужчина был прооперирован. Спустя несколько дней журналист позвонил в скорую. Врачи оперативно прибыли на место и провели осмотр.

«Наложена асептическая повязка на область послеоперационной раны и даны рекомендации приложить к повязке что-то холодное, что является нормой в подобных ситуациях», - доложили в Минздраве.

Пациенту посоветовали обратиться в поликлинику, куда он явился на следующий день. На момент осмотра хирургом признаков кровотечения не было. Тем не менее, Виноградову рекомендовали обратиться в больницу и выдали направление на госпитализацию.

«Пациент в больницу не прибыл», - добавили в ведомстве.

На следующий день поступил повторный вызов. Мужчину добавили в больницу, где, несмотря на проведения операций, пациент умер после массивного кровотечения.

О смерти Виноградова стало известно на следующий день. Он умер в возрасте 42-х лет. По факту произошедшего СК проводит проверку.