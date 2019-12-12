Врач отказывался оперировать: друг умершего журналиста раскрыл подробности его болезни

Хирург больницы, где лежал журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов, отказывался оперировать пациента. Об этом «Звезде» рассказал друг умершего Джошуа Леви. По его словам, у врача было немного опыта и он боялся.

Знакомый журналиста поведал, что больного он навещал два дня назад. После они регулярно общались, используя мессенджер.

«Он сам был готов к операции, а доктор - нет», - добавил Леви.

Михаил Виноградов умер в 42 года. По факту инцидента СК начал расследование. Как рассказал сам журналист, перед смертью он находился дома, на больничном, и, когда внезапно открылось кровотечение, единственное, что сделали врачи - это перевязали рану и посоветовали приложить к ней замороженного цыпленка.