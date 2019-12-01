SANA: ПВО Сирии отразили атаку дронов под аэропортом Хамы
По данным агентства, инициаторами воздушной атаки стали террористы.
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Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников террористов. Инцидент произошел 1 декабря в районе аэропорта Хамы, сообщает государственное агентство САР SANA.
«ПВО сирийской арабской армии отразили атаку беспилотников террористов в районе аэропорта Хамы», - говорится в сообщении.
О подробностях произошедшего пока нет информации.