Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими
Материалы, полученные в ходе расследования убийства в 2016 году, сенсационны, считает глава МВД Украины.
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Материалы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета носят «шокирующий характер», заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Подозреваемые - люди известные», - отметил он.
По словам Авакова, нескольких человек задержали. Всем им предъявлены обвинения.
Известно, что одним их подозреваемых стал рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко. Кроме того, задержаны врач-волонтер Юлия Кузьменко и двое военнослужащих - Петр Киян и Яна Дугарь.