Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета
После отработки три версии из четырех не нашли подтверждения, сообщил Евгений Коваль.
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Убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине - основная версия убийства журналиста Павла Шеремета. С таким заявлением выступил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
По его словам, изначально следователи рассматривали четыре версии, но в итоге остановились на одной. Коваль добавил, что «дело Шеремета» также изучало ФБР.
Сегодня, 12 декабря, рок-музыканту из Киева Андрею Антоненко предъявили обвинения в убийстве российского журналиста. Стоит отметить, что некоторое время назад он приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом ССО.