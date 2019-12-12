Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Ростислав Гольдштейн.
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Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Известно, что Левинталь подал в отставку по собственному желанию. Его обязанности будет временно исполнять сенатор Ростислав Гольдштейн.
Также сегодня Владимир Путин освободил от обязанностей губернатора Иркутской области Сергея Левченко.