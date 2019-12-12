Кто стрелял на Майдане: видео допроса участника бойни в центре Киева в 2014 году

Стрельбу на Майдане в феврале 2014 года открыли сторонники так называемого Евромайдана. А одним из первых, кто открыл огонь по бойцам Беркута на Майдане, был Зиновий Парасюк, отец экс-депутата Рады Владимира Парасюка. Эти данные раскрыл видеоблогер Анатолий Шарий.

Он публикует кадры допроса, на которых один из боевиков, защищавших Майдан, Дмитрий Липовой рассказывает, как 20 февраля, в разгар событий, на балконе консерватории встретил трех стрелков. Одним из которых и оказался Парасюк.

Липовой продолжает: с собой на Майдан он принес карабин «сайга» и передал его Парасюку, так как у того, по его мнению, было не слишком мощное оружие. С этим карабином и десятками патронов они и пошли на баррикады. Липовой подтверждает, что видел, как Парасюк стрелял в сотрудников «Беркута».

- В направлении стелы, по сотрудникам «Беркута». - По сотрудникам правоохранительных органов? - Да!

Флешку с признаниями Шарию, как он утверждает, без пояснительной информации подбросили в почтовый ящик. Запись сделана около года назад.

Полная видеоверсия допроса Липового находится в интернете, в открытом доступе, чтобы родственники и адвокаты пострадавших могли воспользоваться показаниями боевика.

«Фактически, со стороны майдановцев, со стороны активистов происходило вооруженное нападение, групповое вооруженное нападение на сотрудников милиции», - заявил адвокат Александр Горошинский.

Как утверждает Анатолий Шарий, несмотря на признания, которые сделал Липовой, никаких последствий для него это не имело. Спустя всего шесть дней после допроса он покинул территорию Украины.

В свою очередь Парасюк-младший комментировать ситуацию отказывается.

«История не готова для этой правды. Украинское общество не готово», - уверен он.

20 февраля 2014 года сторонники оппозиции начали наступление на бойцов Беркута. За первые полчаса ранено 23 милиционера. Затем к стрелявшим присоединилась группа грузинских снайперов. И огонь открыли уже по всем, кто находился на площади.