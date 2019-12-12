В ЦОДД предупредили о вечерних пробках в Москве

Центр организации дорожного движения рекомендует жителям столицы на личном транспорте выезжать после 20.30 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

«Выезд на машине рекомендуем после 20.30», - сказано в посте Центра.

Как заявили специалисты, в настоящее время в Москве наблюдается сложное движение. По их словам, перед Новым годом автомобилей в городе стало больше, днем в центре были ограничения, а еще продолжается ремонт на Волоколамском шоссе и МКАД.

Специалисты порекомендовали до окончания часа пик по возможности выбирать метро, МЦД и МЦК.