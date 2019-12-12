«Уничтожать вместе с семьями»: как оцепили общежитие «Беркута» в 2014 году

В марте 2014 года в Голосеевском районе Киева было оцеплено малосемейное общежитие «Беркута». Там находились семьи беркутовцев. Очевидец событий, политический обозреватель ИА News Front Владимир Карасев, рассказал о том, что происходило несколько дней.

«Я был там, забирал ребенка со школы. На крыше были два автоматчика из числа активистов Майдана, у них форма была соответствующая. Малосемейка "Беркута" была взята в окружение оголтелыми боевиками», - сказал он.

Семьи сотрудников «Беркута» вместе с детьми забаррикадировались в этом общежитии. Здание было оцеплено в течение нескольких дней. По мнению Карасева, там могла быть «страшная бойня».

«Но по счастливой случайности их отозвали. Они там стояли, готовые уничтожать вместе с семьями», - вспоминает собеседник «Звезды».

Он также рассказал об одном из запоминающихся эпизодов этого события.