«Уничтожать вместе с семьями»: как оцепили общежитие «Беркута» в 2014 году
В марте 2014 года в Голосеевском районе Киева было оцеплено малосемейное общежитие «Беркута». Там находились семьи беркутовцев. Очевидец событий, политический обозреватель ИА News Front Владимир Карасев, рассказал о том, что происходило несколько дней.
«Я был там, забирал ребенка со школы. На крыше были два автоматчика из числа активистов Майдана, у них форма была соответствующая. Малосемейка "Беркута" была взята в окружение оголтелыми боевиками», - сказал он.
Семьи сотрудников «Беркута» вместе с детьми забаррикадировались в этом общежитии. Здание было оцеплено в течение нескольких дней. По мнению Карасева, там могла быть «страшная бойня».
«Но по счастливой случайности их отозвали. Они там стояли, готовые уничтожать вместе с семьями», - вспоминает собеседник «Звезды».
Он также рассказал об одном из запоминающихся эпизодов этого события.
«На балкон второго этажа вышел офицер "Беркута". Он громко крикнул: "Парни, здесь Януковича нет, здесь наши семьи. Первый из вас, кто зайдет, я лично оторву голову"», - сказал Карасев в студии «Открытого эфира».