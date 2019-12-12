За 8 минут: как «переписали» украинскую конституцию

В феврале 2014 года Верховная рада Украины проголосовала за восстановление конституции в редакции 2004 года. Народный депутат украинского парламента V-VII созывов Владимир Олейник рассказал в студии «Открытого эфира», как пять лет назад принимали решение по этому вопросу.

«В России, Украине и Белоруссии знают: изменить конституцию невозможно, если нет предварительного заключения Конституционного суда. Я делаю два запроса месяц назад. Один запрос - в Конституционный суд Украины, а другой - в Верховную раду, парламент. И спрашиваю: "Вы, в парламенте, направляли в Конституционный суд 21 февраля закон, которым изменили конституцию?" Они отвечают: "Нет". В Конституционном суду спрашиваю: "Вы получали и давали заключение?" - "Нет"», - рассказал собеседник «Звезды».

Он также показал текст украинской конституции, где были выделены изменения, внесенные 21 февраля - примерно треть текста. При этом Олейник сказал, за какое время новый текст был принят.