В МИД прокомментировали возможные санкции против «Северного потока - 2»

Возможные санкции Соединенных Штатов против «Северного потока - 2» не будут для России неожиданностью, американцы хотят получить односторонние преимущества в газовой сфере. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна - получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей», - сказал он.

Грушко отметил, что проекты, которые Россия совместно разрабатывает с европейскими государствами, коммерчески обоснованы, а также укрепляют энергетическую безопасность Европы, сообщает РИА Новости.

Профильные комитеты палаты представителей и сената Соединенных Штатов согласовали оборонный бюджет на следующий год. В нем снова заложены денежные средства на «противодействие России» в разных областях. Так, в законопроекте предусмотрены санкционные меры из-за строительства «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Документ должен поступить на подпись американскому лидеру.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Достроить его планируется в 2019 году. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Швеции, Финляндии, Германии и Дании.

Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита газа из России, и несколько стран Европы, в том числе Польша, Литва и Латвия, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Они называют «Северный поток - 2» политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Россия многократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через территорию Украины в Евросоюзе.