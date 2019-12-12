Жаловался на врачей: коллега журналиста «Вечерней Москвы» об обстоятельствах его смерти

Умерший журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов был хорошим другом, вспоминает его коллега Мадина Шавлохова. Он обладал отличным чувством юмора и был очень умен.

Шавлохова охарактеризовала Виноградова как крайне отзывчивого и отметила, что тот всегда приходил на помощь.

Коллега журналиста добавила, что о болезни Виноградова она узнала из соцсетей. Шавлохова подчеркнула, что, несмотря на серьезное кровотечение, поехать в медицинское учреждение пациенту не предложили. Он остался дома, на больничном, куда проведать его приезжали знакомые.

«Моим друзьям он жаловался, что ему не оказывали должной медицинской помощи», - рассказала собеседница «Звезды».

Напомним, Михаил Виноградов умер в 42 года. По факту инцидента СК начал расследование.