Минобороны РФ: пожар на «Адмирале Кузнецове» локализован, идет проливка очага возгорания

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Советского Союза Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию на АО «Центр судоремонта "Звездочка"», локализован. Сейчас идет проливка очага возгорания, сообщает Министерство обороны РФ.

«По состоянию на 17.30 по московскому времени продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Распространения задымления за пределы локализованного очага нет», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера.

«Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения», - подчеркнуто в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что пострадавшие направлены в лечебные учреждения. Десяти военнослужащим оказана медицинская помощь. Угрозы их здоровью нет.

Утром 12 декабря на корабле начался пожар. Инцидент произошел во время сварочных работ в одном из отсеков корабля.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт. На неделе президент ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ремонтные работы будут завершены в 2022 году.