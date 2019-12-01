РПЦ выступила против абортов после изнасилований

Русская православная церковь выступает против абортов, которые делают женщины, если беременность наступила в результате сексуального насилия.

«Ребенка надо оставить, потому что ребенок не виноват в том, что он родился от насильника», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Как он рассказал в эфире «Россия-24», негатив, который может быть связан с изнасилованием, часто не передается ребенку. По словам митрополита, тому есть «множество примеров».

Иларион уверен, что в каждой женщине заложен материнский инстинкт и она в итоге полюбит ребенка, которого родила, пусть даже не от любимого мужчины. А в случае, если этого не произойдет, то она готова будет его отдать, то малыша всегда могут усыновить другие люди.