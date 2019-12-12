Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию, президент России ее принял. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Временно исполняющим обязанности главы региона, согласно указу Владимира Путина, назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Сергей Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года.
Игорь Кобзев в последнее время занимал должность главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России, является выпускником Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища.