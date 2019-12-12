Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»

В Черном море зафиксировано уменьшение площади бурых многолетних водорослей рода цистозира. На смену традиционным «подводным лесам» приходят растения средиземноморского и тропического комплекса. За 20 лет их количество увеличилось на 30%. Об этом заявили ученые Южного научного центра РАН.

По словам исследователей, особенно интенсивно бурые водоросли исчезают в районе Новороссийска и Анапы, а также южнее Туапсе. В акватории указанных портов найдено много органики, нефтепродуктов и тяжелых металлов.

Изменение экосистемы Черного моря может привести к появлению нового видового состава подводных обитателей. В первую очередь исчезнут те рыбы и беспозвоночные, которые обитают в зарослях водорослей. Речь идет о барабульке, бычках, скорпенах, креветках и мидиях.

Как рассказал кандидат биологических наук Олег Степаньян, большинство этих видов не представляет промысловой ценности, однако без них подводный мир прибрежной зоны сложно представить. Их нишу могут занять другие виды - будут ли они полезны или вредны для человека и экосистемы - пока трудно сказать.

По словам ученых, в Черном море изменится качество черноморской воды, она станет мутной и покрытой хлопьями. Неизбежно упадет содержание кислорода, который подавляет рост болезнетворных бактерий, и эффект солености от них воду не очистит.

«Кому будут привлекательны склизкие валуны, безжизненные подводные пространства в мутной с белыми хлопьями морской воде, где увидеть небольшую рыбку - бычка или скорпену будет большой удачей. Но подхватить кишечную инфекцию можно будет быстрей, чем полюбоваться подводными пейзажами», - отметил Стапаньян.

В настоящее время нетронутые участки подводных цистозировых зарослей в российских водах сосредоточены в районе Южного берега Крыма и на участке между Туапсе и Геленджиком. Как рассказали исследователи, для изменения ситуации нужно ужесточить правила застройки прибрежных территорий, провести модернизацию городской канализации, жестко контролировать морские перевозки и прочую деятельности в Азово-Черноморском регионе.