Киевскому рок-музыканту предъявили обвинения в убийстве Шеремета

Рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко (известен под псевдонимом Riffmaster) сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве российского журналиста Павла Шеремета. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

© Андрій Антоненко, Facebook

Как уточняет портал «Зрада чи Перемога», Антоненко некоторое время назад приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом ССО. А одну из его песен считают гимном АТО.

Ранее сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. При этом он не назвал имен и количества задержанных, но пообещал раскрыть детали в ходе спецбрифинга.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.