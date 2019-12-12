Следователи проверят обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

СК начал проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы» Михаила Виноградова.

Следователи удостоверятся в правдивости опубликованной Виноградовым информации, который заявил, что у него открылось кровотечение, однако врачи лишь наложили повязку и не стали лечить пациента. Через несколько дней стало известно о смерти мужчины.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, мужчина находился дома на больничном после операции. По его собственным словам, когда внезапно открылось кровотечение, единственное, что сделали врачи - это перевязали рану и посоветовали приложить к ней замороженного цыпленка.