Сахалин накрыло мощным снежным циклоном

Сильный циклон стал причиной закрытия движения на Сахалине для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Как уточнили в спасательном ведомстве, движение ограничивается на участках: Стародубское - Поречье, Ильинское - Арсентьевка, Невельск - Огоньки, Невельск - Ильинское, Ильинское - Краснополье.

Автотранспорту не дадут «добро», пока погодные условия не улучшатся. В МЧС попросили водителей воздержаться от поездок в указанных направлениях.

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В ночь на 13 декабря на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Макаровского и Долинского районов прогнозируется сильная метель.

По информации МЧС, видимость будет составлять менее 500 метров, а порывы ветра - от 17 до 22 метров.