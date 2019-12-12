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Возраст, страна и цель: кто такой «Джокер ДНР»

Татьяна Полуказакова
16:57 12.12.2019
Инсайдер, который раскрывает секретную информацию из штабов ВСУ, дал первое интервью российской журналистке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lisa Forster, dpa, Globallookpress

Недавно в Сети появился «Джокер ДНР», который публикует инсайды из штабов ВСУ: спутниковые карты с отмеченными позициями, а также списки личного состава. Автор Telegram-канал дал первое интервью российской журналистке Наталье Макеевой. Скриншоты их переписки и карт она показала в студии «Открытого эфира».

«По его словам, ему пишут какие-то люди, которые пытаются вбрость через него дезу и тем самым выставить его идиотом. А я была первым журналистом, который с ним связался. Возможно, это просто никому не приходило в голову, если верить ему. Я с ним списалась, потому что мне показалось, что это интересный персонаж в любом случае», - рассказала обозреватель РИА ФАН Наталья Макеева.

По информации, которую «Джокер ДНР» сообщил журналистке, его информаторы - это люди из силовых структур. По его словам, он вербует людей из ВСУ, которые чувствуют себя недооцененными, не хотят служить новой власти или помогают только из-за своих амбиций.

«Я спрашивала у своих знакомых в ДНР. Они говорят, что это реальные карты, не фейк, не развлекуха. Это реальный персонаж, у которого есть какая-то эксклюзивная информация. Мне кажется, это шпионаж нового уровня, эпохи сетевых войн», - считает собеседник «Звезды».

Журналистка добавила, что «Джокер ДНР» преследует цель сбросить украинскую власть, при этом он открыто об этом пишет.

Гости «Открытого эфира» предположили, кем может быть автор этого Telegram-канала. Журналист Юрий Кот считает, что это русский человек, который учился в советских высших военных учебных заведениях и остался служить в украинской армии.

«Это наш человек, скорее всего, ему за 40 лет, к 50-ти. Думаю, если он имеет доступ к таким картам, он наверняка имеет звание не ниже подполковника», - думает Юрий Кот.

Это мнение не поддержал спецкор ИД «Аргументы недели» Сергей Среда. Он считает, что «Джокеру ДНР» около 30 лет и он «достаточно инфантилен».

«Скорее всего у него есть сеть информаторов, которые ему это сливают. Но это не те люди, которых он лично набирал. Группу информаторов так быстро не соберешь, за полгода», - предположил журналист.

Юрий Кот также добавил, что видит целью автора Telegram-канала «посеять панику в рядах украинской армии».

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