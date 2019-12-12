В Ростове оштрафовали водителя BMW, прокатившего в санях Санта-Клауса
31-летнего водителя оштрафовали на 1000 рублей.
© Видео: ДОН 24 Информационное агентство, YouTube © Фото: ДОН 24 Информационное агентство, YouTube
В Ростове-на-Дону наказали водителя BMW, который прокатил в санях, привязанных к машине, Санта-Клауса.
Видеоролик, на котором запечатлено нарушение правил дорожного движения, опубликован в паблике «Ростов Главный».
Как рассказали изданию «Дон 24» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний водитель за «перевозку людей вне кабины автомобиля» оштрафован на 1000 рублей.