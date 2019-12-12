В Москве умер журналист, которому скорая посоветовала остановить кровотечение курицей

В Москве на 43-м году жизни умер журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов. Точные обстоятельства трагического исхода неизвестны.

Накануне мужчина сообщил, что у него внезапно открылось кровотечение. Журналист заявил, что звонил в экстренные службы и вскоре к нему приехали доктора, которые заверили, что артерия не лопнула, наложили повязку и посоветовали держать что-нибудь холодное около раны.

«Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: "вот это держите час"», - написал он в Facebook.

Известно, что 9 декабря выпила Виноградова выписали из больницы после операции и он находился на больничном дома.