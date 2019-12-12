Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве российского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил в Facebook глава украинского МВД Арсен Аваков.

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!» - говорится в публикации.

Аваков добавил, что сейчас в рамках уголовного дела ведутся активные следственные действия.

«Суд вскоре изберет для подозреваемых меру пресечения», - уточнил глава МВД, не назвав имен подозреваемых и их количества.

Более точную информацию Аваков пообещал предоставить в ближайшие часы во время специального брифинга.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.

В июле этого года президент Украины Владимир Зеленский дал обещание, что убийцы российского журналиста будут найдены, и призвал полицию принять все необходимые для этого меры.