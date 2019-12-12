Во «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания»

В социальной сети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания». В нем можно увидеть записи и фотографии, которые были размещены на личной странице в этот же день год или несколько лет назад.

«Воспоминания» расскажут пользователям о дате регистрации в социальной сети, о годовщинах дружбы и прочих памятных событиях.

К каждому событию можно подобрать фон, а в мобильном приложении - поделиться им с друзьями в истории: отметить тех, кому интересен этот момент, добавить стикер, надпись или хештег, сообщает пресс-служба соцсети.