Путин призвал создать четкие механизмы соблюдения конституционных прав в России

В цифровой сфере необходимо соблюдать баланс между задачами технологического прогресса и защитой прав человека. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда.

По словам президента, внедрение цифровых технологий требует создания соответствующей правовой базы. Владимир Путин уверен: российские законодатели не должны отступать от мировых стандартов. Он также подчеркнул необходимость четких механизмов соблюдения конституционных прав.

«Сложность здесь заключается в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, и представления людей об общем благе и справедливости тоже, как известно, разнятся», - аргументировал свою позицию Путин.

Кроме того, президент поздравил судей с Днем Конституции и отметил, что от понимания основного закона и его принципов напрямую зависит качество новых нормативных актов, а значит, во многом и качество жизни людей.